Mourinho | «Se dico cosa penso della finale col Siviglia mi danno 10 giornate di squalifica» VIDEO

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’allenatoreRoma, Josè, ha risposto ad alcune domande sulle partite più importanti gestite dalla panchina in Europa sull’account ufficiale TikTok di Sky Sport ed ha parlato anche delle finali di Budapest e Tirana.è stato scelto da Sky Sport per il format “This or that”, in cui ripercorre la sua carriera europea, a partire dalla semidi Champions del 2010 conquistata con l’Inter, con la frase sussurrata a Guardiola a bordocampo e la corsa sotto il settore ospiti al fischiocommenta: «Con Pep si trattò di ‘mind games’, di provocazione tattica, mentre lo scatto verso i tifosi è stato un atto di pura gioia».si è espresso anche sulla vittoriaprima edizioneConference ...

