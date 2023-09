Mourinho attaccato dall’ex Roma | scoppia la polemica

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non finiscono le critiche verso l’allenatore portoghese che dopo un complicatissimo inizio di campionato si trova anche gran parte della stampa contro. Il tema Joseè sempre tra quello più caldi nel panorama del calcio italiano e no. Il tecnico portoghese con la suasta vivendo un periodo complicatissimo che vede i giallorossi in piena zona retrocessione con un punto in tre partite. Al pareggio all’esordio contro la Salernitana sono poi arrivate due sonore sconfitte contro Verona e Milan.ancora(ANSA) Rompipallone.itNemmeno l’arrivo di Lukaku è riuscito a placare le aspre critiche al tecnico giallorosso. Ultimo dei personaggi del mondo del calcio che ha remato contro il tecnico è Walter Sabatini. L’ex ds anche dellaallacciandosi alle parole dei giorni scorsi di ...