MotoGP | Marco Bezzecchi | “La mano è dolorante | ma sto facendo fisioterapia per recuperare”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)si appresta a vivere il GP di Misano con qualche acciacco dovuto alla caduta rimediata nella prima partenza del GP di Catalogna corso a Barcellona ed è ancoraallasinistra, ma vuole difendere il terzo posto in campionato. All’ANSA il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha presentato con queste parole il GP di San Marino: “Misano è un weekend unico: impegnativo sì, ma speciale per chi, come me, è cresciuto a pochi chilometri dal circuito. Qui è correre a casa in tutti i sensi“. L’azzurro è carico in vista della gara di casa: “Non vedo l’ora di scendere in pista, arriviamo da una domenica non facile: la, ma stiamoperin questi giorni che precedono la gara. ...

Obiettivo Misano Francesco Bagnaia vuole correre a Misano. Il pilota Ducati ha vinto sul circuito intitolato a Simoncelli sia nel 2021 che nel 2022 e da diversi anni abita a Pesaro dunque al pari di tutti gli altri piloti della VR46 riders academy si tratta proprio della gara di casa senza nulla togliere ... tutto in diretta su Sky Sport L'INCIDENTE DI BAGNAIA: FOTO - VIDEO 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 260 punti 2) JORGE MARTIN (Ducati Pramac) 210 punti 3) BEZZECCHI (Ducati ...

L’ultimo GP europeo prima di sette GP orientali. La Moto GP fa tappa a Misano sul circuito Marco Simoncelli, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La gara ha inizio alle… Leggi ...Il manager della MotoGp: "Mi aspetto a breve anche modifiche al regolamento per limitare laerodinamica e la potenza" ...