MotoGP | il Team Aprilia fa visita alla Brembo | Viñales e Aleix Espargaró a Curno

(Di mercoledì 6 settembre 2023). Lasciata la Spagna, direzione Italia verso il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo la storica doppietta conquistata in Catalunya al termine del GP di Barcellona con il primo e il secondo posto ottenuti rispettivamente dae da Maverick, ilRacingè arrivato oggi pomeriggio, intorno alle 17.00, al Reparto Racing disituato a, a pochi chilometri da Bergamo. Unache è stata anche l’occasione per festeggiare il grande risultato sportivo ottenuto in Spagna prima di proseguire per circa 350 km verso Sud, direzione Emilia Romagna, dove è in programma il 12° GP stagionale sul circuito Marco Simoncelli di Misano. Assieme al CEO Massimo Rivola e ...

Insieme al ceo, Massimo Rivola, e allo staff delAprilia racing, i piloti spagnoli Aleix Espargaro e Maverick Vinales sono stati accolti dal coo di Brembo Performance, Mario Almondo, e da ...... padre del compianto 'Sic' e fondatore delSIC58 Squadra Corse, presente in Moto3 e MotoE: 'Vorrei esporre il mio pensiero sulla gara della- ha scritto sul proprio blog - secondo me ...... dopo il terribile incidente di Barcellona: 'Pecco non ha niente di rotto, però ha tanto dolore al coccige " ha detto Davide Tardozzi,manager Ducati ". Siamo positivi, credo che verrà ...

Dopo un fine settimana piuttosto deludente in Catalogna (dodicesimo posto finale nella Sprint race, undicesimo nella gara di domenica) Luca Marini è pronto a riscattarsi a Misano e magari a centrare ..."Misano un weekend unico - ha confermato 'Bez' ai canali ufficiali del Mooney VR46 Racing Team -: impegnativo si, ma speciale per chi, come me, è cresciuto a pochi chilometri dal circuito. Qui è ...