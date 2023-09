MotoGP | i precedenti di Francesco Bagnaia a Misano Per ‘Pecco’ 3 vittorie | a cui se ne aggiungono 2 sfumate sul più bello!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il 10 settembre sarà il giorno della penultima gara europea del Mondiale di, che farà ritorno nel Vecchio continente solo a fine novembre. Il palcoscenico del saluto all’Europa prima di intraprendere una lunga trasferta in Oriente avverrà con il Gran Premio di San Marino, che come d’abitudine si disputerà sul tracciato diAdriatico, con il qualeha un grandissimo feeling. Gli esordi, per la verità, non sono memorabili. Nei quattro anni in Moto3, il piemontese ottiene un discreto 8° posto nel 2015, attestandosi nel gruppo di centro classifica. Nelle due stagionie in quella successiva si registrano un paio di ritiri e un arrivo fuori dalla zona punti. Dettagli, perché già con il passaggio in Moto2 lo spartito cambia radicalmente. Nel 2017 si corre sotto un ...