MotoGP | Enea Bastianini salterà 3 GP e sarà sostituito in India e Giappone da Michele Pirro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In casa Ducati, l’umore è a due facce: da una parte c’è il sollievo e la gioia per il miracoloso esito della caduta legata a Francesco Bagnaia, dall’altra c’è la tristezza per quanto successo a. Il pilota di Rimini infatti, in quel di Barcellona, durante il GP di Catalogna, ha riportato una frattura alla mano sinistra ed alla caviglia sinistra: una carambola che lo ha costretto, ormai lunedì scorso, ad andare sotto i ferri per una lunga operazione chirurgica.in totale tre gare: il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma nel prossimo fine settimana, e poi i Gran Premi della prima parte della trasferta asiatica, in(24 settembre) e(1° ottobre). L’italiano non verrà ufficialmenteper quanto ...

La casa di Borgo Panigale non potrà contare invece suBastianini, che dovrà saltare tre gare dopo gli interventi chirurgici alle fratture riportate alla mano e alla caviglia sinistra. Le parole ...Bastianini out per le prossime 3 gare Non ci sarà inveceBastianini , operato dopo che nella ... FOTOGALLERY ©Motorsport.com Continua gallery %s Foto rimanentiMartin accorcia, è a - 50 su ......uscito illeso e ora punta già a tornare in sella subito a Misano per il Gp di San Marino di: ... Niente da fare invece perBastianini: non ci sarà e non verrà rimpiazzato.

Pecco Bagnaia correrà nel GP di Misano È corsa contro il tempo per esserci, ma l'ultima parola spetta ai medici ...Lo spavento è stato grande a Barcellona e non solo per lui, ma Pecco Bagnaia non ne vuole sapere di perdersi la seconda gara di casa della stagione della MotoGP, il Gran Premio di San Marino e della ...