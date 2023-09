MotoGp | Ducati | Enea Bastianini salterà le prossime tre gare del Mondiale 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In casa, l’umore è a due facce. Da una parte c’è il sollievo e la gioia per il miracoloso esito della caduta legata a Francesco Bagnaia, dall’altra c’è la tristezza per quanto successo a. Il pilota di Rimini infatti, in quel di Barcellona, durante il GP di Catalogna, ha riportato una frattura alla mano sinistra e alla caviglia sinistra: una carambola che lo ha costretto, ormai lunedì scorso, ad andare sotto i ferri per una lunga operazione chirurgica.in totale tre: il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma nel prossimo fine settimana, e poi i gran premi della prima parte della trasferta asiatica, in India (24 settembre) e Giappone (1 ottobre). L’italiano non verrà ufficialmente sostituito per quanto riguarda Misano, ...

...è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica", ha detto il leader del mondiale. Il pilotadomani proverà ad ottenere lo status di 'fit to race', ovvero idoneo a correre dai medici in circuito. La casa di Borgo Panigale non potrà contare invece su Enea Bastianini, che ...

ROMA - Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia ... Ci sono buone possibilità che il piemontese della Ducati possa essere in pista questo fine settimana, ma per avere l'ufficialità bisognerà ...Pecco Bagnaia correrà nel GP di Misano È corsa contro il tempo per esserci, ma l'ultima parola spetta ai medici ...