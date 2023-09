Mostra di Venezia | Unicredit al fianco dell' industria cinematografica

(Di mercoledì 6 settembre 2023)(ITALPRESS) –rilancia dail proprio impegno a supportoe imprese del settore cinematografico e audiovisivo italiano con il progetto “One4Cinema”. Il sistema del cinema e'audiovisivo italiano, grazie allo sforzo di tutti i settori che lo compongono, vive una stagione ricca di fermenti.Dallo studio di Anica al MIA (2022) emerge come il fatturatoe coproduzioni nel quadriennio 2017/2020 sia aumentato del 124% rispetto al periodo 2013/2016 e come le produzioni con respiro internazionale siano più profittevoli in un panorama sempre più competitivo.Il trend di sviluppo iniziato primaa pandemia ha segnato una forte accelerazione, anche a seguitoa stessa. La visione del prodotto, pur ritarandosi nel rapporto ...

- Pubblicità - Chi, allaInternazionale d'Arte Cinematografica della Biennale disi muove in bici lungo il Lido, sa bene che venire derubati del proprio mezzo di trasporto è una possibilità. Nel corso degli ...... per il quale è stata candidata all'Oscar per la migliore attrice e ha vinto la Coppa Volpi per la migliore attrice alladel Cinema didel 2021. Recentemente la Cruz è stata ha ...In questi giorni è in corso uno degli eventi più attesi dell'anno, ovvero l'ottantesimadel Cinema di. Come di consueto, sono diverse le star del cinema che stanno sfilando sul famigerato tappeto rosso, da Adam Driver al giovanissimo Jacob Elordi. Inoltre, è diventata ...

Mostra cinema Venezia, Barbera: "Persecuzione contro Woody Allen" Adnkronos

VENEZIA (ITALPRESS) – UniCredit rilancia da Venezia il proprio impegno a supporto delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo italiano con il progetto “One4Cinema”. Il sistema del cinema e ...«Grande soddisfazione per la prestigiosa e strutturata presenza di Film Commission Torino a questa edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, da un punto di vista artistico e industry ...