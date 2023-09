Morto Giuliano Montaldo | il regista del film Sacco e Vanzetti | aveva 93 anni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 settembre 2023)oggi 6 settembre 2023 nella sua casa di Roma: attore,e sceneggiatorediretto il, 93, èoggi 6 settembre 2023 nella sua casa a Roma. La notizia è stata annunciata dalla sua famiglia, che ha contemporaneamente comunicato che non si terranno cerimonie funebri pubbliche per commemorare il decano dei registi italiani. 'Mi dispiace profondamente per questa notizia, mi addolora davvero saperlo', ha dichiarato Pierfrancesco Favino, che nel 2011 ha recitato in L'Industriale,che sarebbe stato l'ultimo del...