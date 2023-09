Morto Giuliano Montaldo | addio al regista di “Sacco e Vanzetti” | “Una bella grinta” e “Il giocattolo” Così coniugò impegno civile e successo commerciale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Federico Fellini lo chiamava “ne”. Gli amici addirittura “Maciste”. Alto alto, occhi chiari, dall’elegante portamento nobile pur facendo l’impiegato, il, attore e sceneggiatore genovese, l’ultimo dei grandi vecchi del cinema italiano del dopoguerra, ci lascia a 93 anni. Figura emblematica per capire cosa significasse far quadrare il cerchio tranel periodo produttivamente d’oro, tra anni sessanta e settanta, del cinema in Italia. Figlio di un socialista, partigiani attivo con fazzoletto e mitra al collo a liberare Genova, pare incallito Don Giovanni e con il pallino della recitazione,daè sempre stato molto attento alla ...