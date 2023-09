Morti sul lavoro | Pettrone UIL | da Governo risposte concrete | non solo manifestazioni di solidarietà

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Caserta. “Ancora un giorno triste per il mondo del– ha dichiarato Pietro, Coordinatore Territoriale della UIL Caserta – Anche oggi continua la conta dei “Martiri del”. Giuseppe Borrelli 51 anni di Pignataro Maggiore, è rimasto schiacciato da un carrello meccanico all’interno di uno dei capannoni nella zona industriale di Marcianise, dove lavorava. Lo diciamo da tempo, ma sembra che nessuno ci ascolti: sul tema della sicurezza l’obiettivo deve essere quello di #ZeroSul. È questo l’obiettivo che ci siamo posti e continueremo a batterci per raggiungerlo. Ci aspettiamodal, nondio tavoli di discussione senza ...

"Purtroppo il numero die feriti potrebbe aumentare", ha sottolineato. PUBBLICITÀ I giornalisti dell'Associated Press presentiposto hanno visto corpi coperti a terra e operatori di ...Quando vediamo le immagini dei migrantiin mare, o stipati sui barconi, spesso, a seconda del nostro grado di empatia, le reazioni ... che rivede in ogni signora che incontrasuo percorso. ...Gli inviati dell' Associated Pressluogo dell'attacco hanno visto corpi coperti a terra e operatori di emergenza che spegnevano gli incendi alle bancarelle del mercato, con auto annerite e ...

Ancora tre morti sul lavoro, la strage continua - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

450 morti sul lavoro da inizio anno, decine di migliaia di infortuni e migliaia di decessi per malattie professionali sono numeri che ribadiscono l’inaccettabilità della morte per lavoro e sul lavoro.Volodymyr Zelensky: "Malvagità sfacciata, assoluta disumanità. Un normale mercato. Negozi. Una farmacia. Persone che non hanno fatto nulla di male".