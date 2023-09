Morte Michele Merlo | si va verso l’archiviazione | “Impossibile dimostrare responsabilità”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)probabilmente non avrà giustizia. Non c’è un responsabile per ladel giovane artista deceduto il 6 giugno

...semina paure che poi sfociano in psicosi e gesti distruttivi come quello che ha portato alla...ai dati scientifici e non alla percezione del settore zootecnico o venatorio - aggiunge...... poi in Irlanda e in ex Jugoslavia, come tutti ricordano è il racconto sulla messa asulla ...Placido, Stefano Satta Flores e Flavio Bucci, poi chiude il decennio con Il giocattolo ...Lasarebbe sopraggiunta solo un paio di giorni dopo, e nessuno sembra sia riuscito a farsi ... Vi è infatti ritratto l' arcangelo, che nella tradizione cristiana è colui che guida l'...

Michele Merlo, morto di leucemia fulminante, la procura chiede l'archiviazione: “Impossibile dimostrare che si sarebbe ... La Repubblica

Le foto di quei lividi sono agli atti». Così Domenico Merlo, padre di Michele, commenta la richiesta del sostituto procuratore di Vicenza, Jacopo Augusto Corno, di archiviare l’inchiesta sulla morte ...Foto Mauro Scrobogna /LaPresse 13-05-2022 Roma, Italia Politica Stati Generali della Natalità Nella foto: Michele Emiliano, Presidente Puglia Photo Mauro Scrobogna/LaPresse May 13, 2022 Rome Italy ...