Morte di Michele Merlo | la procura chiede l’archiviazione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) poiché è impossibile dimostrare che si sarebbe potuto salvare Lo scorso 6 giugno è stato il secondo anniversario della scomparsa del cantautore, morto a causa di una leucemia fulminante, che non sarebbe stata curata adeguatamente. Ne è nato un caso giudiziario per capire se vi sia stata una negligenza medica. Ladi Vicenza ha però chiestopoiché ritiene impossibile dimostrare il nesso di casualità: ovvero se“si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà, indagato nella vicenda, avesse immediatamente scoperto la malattia”. L’accusa ha invece sostenuto la tesi secondo cui il medico non avrebbe capito cheera stato colto da una leucemia fulminante, fuorviato, forse, dalle parole dello stesso cantante. Il 26 maggio ...