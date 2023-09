Mortal Kombat 1 | ecco i nuovi dettagli sugli update

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023)è uno gioco per eccellenza dei picchiaduro che è diverso da tutti per i movimenti cinematici ed i KO, quest’anno uscirà il n. 11 è alle porte ed sarà disponibile per tutte le piattaforme videoludiche, ad esempio: la Play Station 5, Xbox e PC. Il lancio diCombat sarà previsto per il 19 settembre. Ho provato personalmente la beta, ho provato alcune modalità come 1 vs 1, il multigiocatore ed un giocatore contro un AI. Sono migliorati: i movimenti dei personaggi, la mossa finale KO e i colpi fatali sono resi più cinematici. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.