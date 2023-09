Montecorvino Rovella | cade nei boschi | salvato 69enne

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Momenti di paura la scorsa notte in località Occiano nel comune di, dove unoriginario di Bellizzi – come riporta Salerno notizie – è scivolato in un impluvio perdendo le scarpe mentre passeggiava nei. Non riuscendo più a proseguire ha quindi deciso di allertare i carabinieri. Sul posto sono giunte due squadre del CNSAS, i carabinieri della locale stazione di Montercovinoe l’associazione Soccorso Montano Dedalo. Il personale ha recuperato e accompagnato ilin paese, dove è stato affidato all’equipe dell’ambulanza 118 per i controlli sanitari. Segui ZON.IT su Google News.

