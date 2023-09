Monreale | quattro arresti per violenza sessuale | vittime due sorelle di 13 e 20 anni | parenti degli indagati

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Duedi 13 e 20sarebbero statedi «reiterati episodi di», commessi da «stretti» tra il 2011 e il 2023. Con questa accusa i carabinieri di(nel Palermitano) hanno oggi arrestato tre uomini e una donna. Quest’ultima avrebbe tollerato e agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei congiunti. Mentre per i tre uomini le accuse sono didi gruppo e lesioni personali con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. Leggi ...

