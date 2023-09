Monreale Palermo | ancora abusi sessuali su minori | 2 sorelle di 13 e 20 anni molestate dal 2011 | arrestati genitori | nonno e zio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ennesimo caso di violenzeperpetrate ai ddi. Come nel caso della 19enne stuprata al Foro Italico da sette coetanei, siamo a, nel comune di. Come nel caso di Caivano, le vittime sono due, oggi di 13 e 20, vittime di violenze secondo gli inquirenti in

...dell'orrore che viene da, dopo la violenza di gruppo su una diciannovenne che ha portato in carcere sette giovani Tre uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri dicon ...Violenze sessuali in famiglia, con vittime due ragazzine minorenni . La terribile storia arriva dalla provincia di: i carabinieri della compagnia dinelle prime ore di questa mattina 6 settembre hanno eseguito il provvedimento del giudice per le indagini preliminari e hanno arrestato quattro ..." In provincia di, i Carabinieri della Compagnia dihanno dato esecuzione a un'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone indagate, a vario titolo, di ...

Monreale (Palermo), abusi in famiglia su due sorelle: quattro arresti TGCOM

E in classe eravamo rimasti tutti sorpresi da quel comportamento”. Le indagini dei carabinieri di Monreale, coordinate dalla procura di Palermo, sono iniziate subito. Anche la sorella più grande aveva ...Gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Monreale hanno eseguito un’ordinanza del gip di Palermo, portando in carcere quattro individui, tre uomini e una donna, tutti legati strettamente alle vit ...