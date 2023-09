Monreale | due sorelline violentate per anni dai loro parenti Quattro arresti

Nuovo, agghiacciante episodio di violenza sessuale ai danni di minorenni. Stavolta a, Palermo . Le vittime sonosorelle, abusate nella loro casa e dai loro parenti, per un interminabile decennio . A violentare le ragazzine sarebbero stati il nonno e lo zio. Ma il fatto ...sorelle, di 13 e 17 anni sono state vittime di stupri per un lungo periodo di tempo. Il dramma è avvenuto a, in provincia di Palermo, dove nella mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre ...Una storia di violenze in famiglia, quella che scaturisce dalle indagini dei carabinieri a, in provincia di Palermo. Le forze dell'ordine hanno infatti arrestato quattro persone per ......

Violenze e abusi sessuali su due sorelline: arrestati i genitori, il nonno e uno zio PalermoToday

Il fatto agghiacciante è successo a Monreale, Palermo. I genitori delle bambine erano a conoscenza degli abusi ...Scattano le manette per quattro persone, accusate di reati che vanno da violenza sessuale a violenza sessuale di gruppo e a lesioni personali, nei confronti di due sorelle a Monreale, in provincia di ...