Monreale | due sorelle vittime di stupri per 10 anni | arrestati i parenti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Due, di 13 e 17sono statediper un lungo periodo di tempo. Il dramma è avvenuto a, in provincia di Palermo, dove nella mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, sono statii colpevoli. A finire in carcere ben 4 persone., duedi: 4 familiariTre uomini e una donna sono statidai carabinieri diquesta mattina. Gli stupratori sono anche familiari delle dueche perhanno subito “reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023”, specifica Adnkronos. I quattro sono ...

