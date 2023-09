Mondiali di Pesi | Massidda è argento | scala il Ranking di qualificazione olimpica

Leggi su ilfaroonline

Un grande Sergioconquista l'aidi Riyad in Arabia Saudita. L'Azzurro sale sul podio nel peso dei 61 kg. Il neo vicecampione iridato aveva già ottenuto il secondo posto agli Europei di aprile alzando 302 kg (137 nello strappo e 165 nello slancio). L'oro è andato al cinese Fabin Li (308 kg). Il terzo posto è andato invece all'altro cinese, Ding Hongjie, terzo con 301 kg. Il meraviglioso risultato dilo proietta al secondo posto deldiai Giochi Olimpici di Parigi 2024.