Mondiali di Canottaggio | l’Italia in finale con 19 barche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Al termine del quarto giorno di qualificazioni del Mondiale Assoluto di(senior, pesi leggeri, pararowing), il bilancio delrisulta sinora positivo poiché delle 22iscritte, 19 sono ancora in corsa per le medaglie. Sono già inquattro, di cui 3 pesi leggeri non olimpiche: due senza e quattro di coppia maschili e due senza femminile; una non paralimpica: singolo PR2 maschile. In semisono 10olimpiche: singolo, due senza, doppio, quattro senza, quattro di coppia maschile; doppio pesi leggeri maschile e femminile; due senza, doppio, quattro di coppia femminile. Una paralimpica: il singolo PR1 maschile. Duenon olimpiche: singolo pesi leggeri maschile e femminile; due infine sono ancora ai ...

Prosegue il Mondiale dia Belgrado con la quarta giornata di eliminatorie. Italia impegnata in cinque quarti di finale. I primi tre accedono alla semifinale e gli altri disputeranno le semifinali C/D per i ...Terza giornata aidiin corso a Belgrado, in Serbia. Arriva la promozione ai ripescaggi, e quindi l'ingresso in semifinale, per il doppio pesi leggeri femminile delle campionesse olimpiche ...Napoli . Dopo il quarto posto nella prima regata deiin corso di svolgimento a Belgrado in Serbia, il quattro senza azzurro è stato costretto a ... Foto:.org

Mondiali Assoluti 2023 - Recuperi e Quarti 06 09 2023 canottaggio.org

CREMONA - Un’altra grande festa alla Canottieri Baldesio per premiare le stelle del canottaggio. Sul palco sono infatti saliti i campioni del mondo Paolo Gregori (quattro di coppia maschile pesi legge ...BELGRADO, 5 settembre 2023 – Al termine della terza giornata di gare del mondiale assoluto, valido anche per le qualificazioni olimpiche e paralimpiche, sulle acque serbe dell’Ada Ciganlija (Belgrado) ...