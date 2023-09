Molte Fedi | arrivano Ezio Mauro e don Ciotti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bergamo. Proseguono gli appuntamenti per la prima settimana della rassegna2023. Giovedì 7 settembre ospite il giornalista, alle 18 al Cinema Conca Verde (non all’Auditorium di Piazza Libertà come previsto inizialmente), con “Europa e Russia, un filo rosso interrotto?”. “Abbiamo ormai superato i cinquecento giorni dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina – afferma Daniele Rocchetti, direttore della rassegna –. Cinquecento giorni in cui lo stupore ha lasciato il posto all’abitudine: abitudine alle notizie di bombardamenti e morte, al lessico di guerra, all’ineluttabilità dello scontro. Come tutti i conflitti moderni, anche quello russo-ucraino è infatti ampiamente coperto da media e notizie: se da un lato ciò è essenziale per conoscere, dall’altro rischia di assuefarci alla situazione, a ...