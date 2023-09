Modella tedesca si fa allungare le gambe di 14cm per 150mila€ | Theresia Fischer | “L’ho fatto per il mio ex marito | me ne pento”

Ha speso 150mila euro per un'impegnativa operazione chirurgica di allungamento delle gambe così da far contento il marito, salvo poi pentirsene. È la vicenda dellaTheresia Fischer, concorrente in Germania del Grande Fratello. La 31enne ha raccontato ai microfoni della rete radiofonica Mdr Jump le tappe che l'hanno spinta a decidere di farsi ...Protagonista di questa vicenda è laTheresia Fischer, 31 anni, che ha partecipato alla versionedel Grande Fratello. La donna ha raccontato ai microfoni della rete radiofonica ...Nel mondo competitivo della moda, l'aspetto fisico può rappresentare un aspetto cruciale. Tuttavia, per unadi nome Theresia Fischer, l'aspetto non è solo una questione di carriera, ...

Modella tedesca spende 150 mila euro per allungarsi le gambe Affaritaliani.it

