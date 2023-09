Mls | i risultati dell’effetto Messi | due milioni in più di spettatori | prezzo biglietti salito di 200 euro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’arrivo di Lionelnegli Stati Uniti ha sconvolto il movimento calcistico americano. Dal suo debutto in campo con l’Inter Miami, lo scorso 20 luglio, la mediadell’Mls è salita già di duemilarispetto allo scorso anno, da 20mila a 22mila, così come il numero ditotali negli stadi americani è cresciuto da 7a 9. Trovare un biglietto, poi, per le partite dell’Inter Miami è diventato quasi impossibile, soprattutto a prezzi accessibili. Per il suo debutto contro i New York Red Bulls, alla Red Bull Arena nel New Jersey, il biglietto più economico è stato venduto 427 dollari; per l’ultima gara contro il Los Angeles FC, il tagliando meno costoso è stato ‘staccato’ a 637 dollari. Tantissime le celebrità che hanno voluto assistere a una ...