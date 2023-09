Minori armati | Piantedosi annuncia la stretta del governo | “Ci sono giovani che non hanno rispetto per la vita altrui”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilsta lavorando a unasul possesso di armi per i. A spiegarlo è il ministro dell’Interno, Matteo, in un’intervista al Messaggero. Partendo dal blitz di Caivano,spiega che oggi ciche impugnano le armi e le usano per motivi futili, senza alcunper la”. E proprio per questa ragione, a suo avviso, ildeve intervenire e sta lavorando per “varare un pacchetto di misure per garantire più sicurezza nelle nostre città”. Ladisuispiega la necessità di contrastare il “fenomeno crescente e ...