Minima spesa | massima resa!

Leggi su amica

(Di mercoledì 6 settembre 2023) foto: unsplash Addominali scolpiti è ogni estate il mantra di stagione, che amiate scoprirvi oppure no. Ma non pensate di essere salve ora che arriva l’autunno. Perché l’A/I 2023-24 continua a mettere in mostra la pancia, in barba ai primi freddi. Non appendete dunque “i muscoli” al chiodo. E provate a sperimentare come si allenano facilmente e in modo sicur0 gli addominali in piedi. L’idea può sembrare inverosimile. Questa tecnica presenta invece numerosi vantaggi: da quello di preservare la schiena da probabili (e frequenti) traumi, a quello di ridurre al minimo il rischio di infortuni. Ma non solo. Come fare gli addominali in piedi foto: getty Se seguite gli account fitness sui social network, forse vi siete imbattuti nell’hashtag #standingabs. Un metodo che sta reinventando il modo di fare gli addominali. Come? Non serve più sdraiarsi su un tappeto mettendo le mani dietro la ...