(Di mercoledì 6 settembre 2023) Fara Gera d’Adda. “Non ho più niente da perdere. Sono stanca ed esasperata e voglio raccontare la mia storia anche perché ho paura di fare la stessa fine delle due persone uccise a Cavernago e Bottanuco. Ho il timore che possa succedere. Tante famiglie come la mia sono abbandonate a loro stesse, le istituzioni non si muovono e siamo costretti a vivere un dramma quotidiano che ci porta allo sfinimento. Ma cosa aspettano ad intervenire? Che ci scappi un altro morto?”. Antonella Dossi vive a Fara Gera d’Adda, ha 53 anni, fa l’operaia, è mamma di tre figli di 31, 29 e 22 anni. Il secondoè quello che non la fa dormire la notte. Nell’ultimo mese la cronaca bergamasca ha visto due omicidi consumati tra le mura domestiche: Federico Gaibotti, condi tossico, ha ...

“Minacciata da mio figlio con problemi di dipendenza, temo un’altra tragedia familiare” BergamoNews.it

