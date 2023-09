(Di mercoledì 6 settembre 2023) Arrivato in estate dal Chelsea, Rubensta stupendo in questi due mesi alriporta La Gazzetta dello Sport , è uno dei primi che arriva aello per l'allenamento e uno degli ultimi ad andare. Ha preso possesso del centrocampo ed è ora uno dei senatori dello spogliatoio. E Stefano ...

- Cheek, muscoli per il gioco delL'inglese è uno dei perni indiscussi del centrocampo ed è impossibile non immaginarlo in campo, specie con un Bennacer ancora ai box per l'infortunio al ...Dagli acquisti di Frattesi, Thuram e Cuadrado da parte dell'Inter fino a Timothy Weah alla Juventus, passando per Ruben- Cheek e Pulisic ale Romelu Lukaku alla Roma, ecco quali sono le ...... Inter e, con Roma e Lazio ad aggiungere qualche elemento. L'unico calciatore del Calcio ... Ci sono Immobile, N'Dicka , Theo Hernandez ,Cheek , Bennacer , Pulisic , Chukwueze , Luis ...

Milan, Loftus-Cheek "A Milanello...": come sconvolge i rossoneri Liberoquotidiano.it

Giunto in punta di piedi alla corte del Milan nell’ultima sessione di mercato estivo, Ruben Loftus-Cheek si è subito le redini del centrocampo di Stefano Pioli a suon di ottime prestazioni sul terreno ...Anzi, il più anziano dei dieci elementi acquistati – fatta eccezione, appunto, dell’ex Atalanta – è stato Ruben Loftus-Cheek con i suoi 27 anni. Milan – la big più giovane: ecco i dati (LaPresse) – ...