Milan | l'ex Ballo-Touré | 'Grazie a club e tifosi Continuerò a seguirvi ragazzi!'

Ballo-Touré posa con la maglia del Fulham e ringrazia il Milan: "Tifosi e club, continuerò a seguirvi" Milan News

Nelle ultime ore del calciomercato estivo il Milan è riuscito a vendere Fodé Ballo-Touré. Il terzino non rientrava da tempo nei piani di mister Pioli e la società ha tentato per due mesi di trovargli ...Juan Miranda è il giocatore che il Milan ha individuato per ricoprire il ruolo di vice Hernandez. Lo spagnolo secondo la Gazzetta dello Sport, è stato visionato diverse volte. I rossoneri, però, non a ...