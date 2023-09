l'emergenzialismo. Si deve. Si può. A indicare la strada è Link 2007. "Per dare risposte concrete al fenomeno dell'immigrazione è necessaria un'analisi scevra da ideologie e interessi di parte, ...L'Italia è un paese di, parlando di loro parlo di noi" . Io capitano ( qui la nostra ... "che realizzare un road movie, volevamo raccontare un viaggio di formazione. Le sequenze oniriche ...Sì, Garrone segue stazione dopo stazione la via crucis dei suoi. Dal Senegal alla Libia, ...quel paio di visioni in cui Seydou, tra la fantasia e il delirio, riscrive la realtà in un'...

Migranti, oltre l’emergenzialismo si deve e si può: la proposta di Link 2007 Globalist.it

Matteo Garrone racconta il dramma vissuto dai migranti da una diversa prospettiva ... il film co-prodotto da Rai Cinema sarà già dal 7 settembre in oltre 200 sale con 01 distribution. Per raccontare ..."Siamo sull'orlo di un tracollo senza precedenti": così, appena quindici giorni fa, l'associazione dei comuni italiani (Anci) riassumeva l'emergenza dell'accoglienza nell'estate degli sbarchi record.