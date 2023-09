Migranti | Della Vedova | ' memorandum Tunisia è fallimento strategia Meloni'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "A un mese e mezzo dalla firma delcon la, il numero di sbarchi continua ad aumentare, l'hotspot di Lampedusa è in grande sofferenza, comuni e regioni denunciano un sistema di accoglienza al collasso. Un numero inaccettabile di casi di discriminazione e violenze contro imsub-sahariani residenti o transitanti incontinuano a essere segnalati, come pure respingimenti di massa verso la Libia, a dimostrazione di come lanon può essere considerato un paese di origine sicuro; sul piano interno, la leadership di Kais Saied conferma la sua impronta autoritaria e refrattaria a qualsiasi elemento di stato di diritto". Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto, oggi alla Camera nel corso del ...

Stabilità e prosperità sono fondamentali per una gestione deirispettosadignità umana". "Per questo - ha concluso - come Italia abbiamo voluto che il Memorandum riguardasse l'...... i banditi rapineranno il cugino e lo porteranno via mentre l'organizzatissima mafia libica " che sistematicamente filtra l'accesso deinel Paese, estorcendo denaro in cambiolibertà - ...Basta contemplarla e poi lasciarsi travolgere, o anche solo cullare, approfittandodimensione ... nella successiva ora e mezza di film, di far apparire l'intero contingente dicome una ...

Serbia: migranti indiani alla mercé dei trafficanti / Serbia / aree / Home Osservatorio Balcani e Caucaso

LIDO DI VENEZIA – Il protagonista della giornata di oggi è Matteo Garrone ... prima di realizzare la sua versione di Pinocchio voleva raccontare la storia “di un Pinocchio migrante. Collodi cercava di ...dove in base al regolamento di Dublino dovrebbero restare in attesa dell'esito della procedura. Il fenomeno ci riguarda da vicino, dato che i governi del Nord Europa hanno più volte imputato ...