MG Cyberster | La Roadster elettrica di Saic Motors fa il suo debutto al Salone di Monaco 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il marchio inglese diMG aumenta il tasso di sportività con l’originale, ispirata al passato, e la variante più potente della MG4 con 435 Cv di potenza totale All’Iaa Mobility è ileuropeo per la MG. Aldil’interesse è per la primadel brand diche arriverà sul mercato nell’estate del 2024, proposta in due versioni. Si tratta di una due posti secca, con tetto in tela, lunga 4.530 mm, larga 1.910 mm e alta 1.320 mm, con un passo di 2.690 mm. Stile classico in buona parte e con richiami alla MG B: frontale allungato, muso basso, parabrezza molto inclinato, superfici sinuose, fiancata pulita, ...

... specie ora che all' IAA Mobility di Monaco ( qui il nostro speciale ) il brand (ex) Morris Garage presenta in anteprima europea (anche) la versione definitiva di MG, lache ...BASSA E AGGRESSIVA - Esteticamente la MGsi presenta come un'aggressivaa due posti con tetto in tela lunga 453 cm , larga 191 cm e alta 132 cm, con un passo di 269 cm, ...Debutto europeo per la MGVista anche a Goodwood, a Monaco laelettrica MG, pieno ritorno del marchio britannico ora proprietà di SAIC Motor nel mondo sportivo. Con oltre ...

Roadster elettrico MG Cyberster arriva finalmente in Europa Agenzia ANSA

Il marchio inglese di Saic Motors MG aumenta il tasso di sportività con l'originale roadster e la variante più potente della MG4 con 435 Cv.Una vera valanga di novità rispetto alle dimensioni dell'azienda (resta sotto le 350mila unità all'anno di cui oltre la metà in Cina) quelle che MG Motor, brand del Gruppo Saic, ha presentato all'IAA ...