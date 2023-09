Mezza città e hinterland senza acqua | la denuncia | “Nessuno ci avverte”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRisveglio a “secco” per la zona alta delladi Avellino, da via Scandone salendo verso lo Stadio Partenio, via Capozzi, poi via Annarumma, frazione Picarelli e altre zone limitrofe. Lo stesso vale per diversi comuni dell’, a partire da Monteforte e Mercogliano fino a tutta la zone del Partenio e parte del Baianese. Rubinettialcun preavviso a causa della rottura della condotta adduttrice DN 600 in agro del Comune di Candida. La comunicazione si legge sul sito dell’Alto Calore ma chiaramente dozzine di famiglie non certo abituate a spulciare siti webno comunque una situazione paradossale. Nel dettaglio l’erogazione idrica al servizio è sospesa nei Comuni di: AVELLINO (serbatoio Pennini) MUGNANO DEL CARDINALE ...