Mercedes dietro a Red Bull e Ferrari | “Siamo sorpresi”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)Redin questo Gran Premio d’Italia. Non è stata una gara molto positiva per George Russell e Lewis Hamilton che non sono riusciti mai ad attaccare le posizioni di testa nella sfida di Monza. Più veloce ed aggressive si sono rivelate le due avversarie che per un breve periodo hanno battagliato per la prima posizione. Nonostante il quinto e sesto posto, però, ci sono tanti risvolti positivi da analizzare per il Costruttore. Le parole di Lewis Hamilton e George Russell diGeorge Russel e Lewis Hamilton (Credit foto – pagina Facebook George Russell)“Una gara un po’ noiosa per me, non ho fatto altro che seguire altre vetture nei rettilinei – le parole di Lewis Hamilton di–. Le gomme si scaldavano troppo, a livello di bilanciamento non ero al massimo ma nella ...

Fernando in questo momento è terzo nel mondiale,ai soli Red Bull, con 170 punti conquistati,... e concorrere per dare fastidio veramente ai top team conclamati come Red Bull,e Ferrari.Può sembrare brutale ma ci sono delle ragioni". " Io credo molto nella crescita di Alpine in Formula 1 . Per riuscire a dominare come ha fattodevi continuare a lavorare, essere ...alle due monoposto però la gara è estremamente equilibrata, con, Ferrari, McLaren e Aston Martin che si migliorano ogni gara, contendendosi il terzo ...

Mercedes al Salone di Monaco 2023, Classe CLA Concept è il ... Fleet Magazine

Nuova Mercedes Classe E All Terrain 2024 fa il pieno di tecnologie: ecco come cambia e quali dotazioni ha l'anello di congiunzione tra station wagon e SUV ...Non è stato un weekend facile quello di Hamilton in terra italiana, soltanto ottavo in qualifica e partito con gomme dure per cercare una soluzione diversa in quanto quelli davanti, e dietro ... Per ...