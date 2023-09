Meloni torna a Colle Oppio per compattare i suoi prima della manovra

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Una cena con tutti gli oltre 200 parlamentari per evitare di perdersi nel momento più delicato. E peri gruppiripresa dei lavori, che a breve vedranno governo e maggioranza a lavoro sulla nuova legge di Bilancio. Così martedì sera la premier Giorgiaha radunato al centro eventi Brancaccio, a Roma, tutti ideputati e senatori, oltre ad alcuni ministri come Raffaele Fitto, Daniela Santanché, Gennaro Sangiuliano, Eugenia Roccella, Andrea Abodi e al presidente del Senato Ignazio La Russa. "Pronti per una nuova stagione di lavoro, per farre grande l'Italia", ha scritto poi suisocial, pubblicando un selfiecena. Un modo per preparasi al vertice di maggioranza di oggi alle 18 e 30 a Palazzo Chigi, quando ...