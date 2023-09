Meloni serra i ranghi in vista della manovra 

(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGI - Una cena con i parlamentari e i ministri di Fdi, un incontro con i capigruppo di maggioranza, giovedì il Consiglio dei ministri. La premier Giorgiainripresa dei lavori parlamentari. Il presidente del Consiglio, prima di partire per il G20 in India (tra gli impegni dei prossimi giorni anche il summit sulla natalità a Budapest il 14 settembre, l'Assemblea generale dell'Onu il 18 e il 19 e il Med9 il 29), punta a compattare le forze politiche che sostengono l'esecutivo in attesa di affrontare la prossima legge di bilancio. Il quadromanovra sarà più chiaro nelle prossime settimane, in attesa di capire se ci sono eventuali spazi di trattativa sul deficit con Bruxelles che potrebbero liberare altre risorse. La cornice è stata ribadita più ...

Serrare le fila in vista della ripresa autunnale ... E, naturalmente, il piacere di ritrovarsi dopo le vacanze estive. Giorgia Meloni si ritrova a cena al Teatro Brancaccio di Roma con parlamentari e ...Per questo Meloni cerca di serrare i ranghi, al partito e al governo. La premier vuole mettere il turbo all’esecutivo, come ha detto domenica all’autodromo di Monza con la metafora sulla necessità di ...