Melito di Napoli | “Nonna c’è un pacco per me” 83enne chiama i Carabinieri e fa arrestare truffatore

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mentre attendeva il finto corriere che chiedeva ben 1300 euro la nonninai militari La tecnica è quasi sempre la stessa. Parliamo della truffa del finto corriere e a cadere nel tentativo di trappola è una donna di 80 anni. Siamo adie la vittima viene contattata da una sedicente nipote: “sta arrivando unper me, è urgente! Per piacere paga tu il corriere!”. La donna acconsente, deve consegnare 1.300 euro, ma in quei minuti di attesa che arrivi il corriere un dubbio la assale e fortunatamente contatta il 112. Pochi istanti e idella sezione operativa della compagnia di Marano diraggiungono l’abitazione dell’anziana. I militari non indossano l’uniforme e si appostano in attesa che arrivi qualcuno. ...