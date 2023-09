Medicina generale SMI | Caos burocrazia manca il filtro degli ospedali

(Di mercoledì 6 settembre 2023) SMI lancia l’allarme: troppascaricata sui medici di. Sovraccarichi e affollamenti negli studi In una nota Ernesto Esposito segretario Smi Napoli segnala il forte incremento dei carichi burocratici scaricati sui medici dida partespecialisti del territorio ecittadini. “Stiamo assistendo – aggiunge il sindacalista Smi – dopo la pausa estiva a lunghissime code presso gli studi dei medici dida parte di assistiti dimessi daglio dai pronto soccorso senza il certificato telematico inps come previsto dalla normativa vigente,, difatto, ilamministrativo ...

Nel tentativo di colmare queste lacune di conoscenza, il dottor Xue Li della Scuola di... In, il cancro al seno ha rappresentato il maggior numero di questi casi e dei decessi ...Le visite e i test saranno effettuati dagli esperti IEO nelle varie discipline, in collaborazione con i Medici didei Comuni coinvolti. Il 22 settembre, oltre alle visite gratuite, ...'Questo accordo - ha aggiunto Testa - rappresenterebbe un importante passo avanti per riconoscere l'impegno e le competenze dei medici dinel contempo sbloccherebbe gli arretrati ...

Acn Medicina generale. Testa (Snami): “Subito accordo ponte con ... Quotidiano Sanità

Sebbene i profili dei candidati ad assumere un incarico siano di alto livello, resta evidente la penuria di medici di base e pediatri nell’Ats della Montagna, soprattutto in provincia di Sondrio. In p ...Si tratta di una prestazione prevista dal Servizio Sanitario Nazionale rivolta a persone in precise condizioni di ipovisione. La distribuzione dell’offerta è ancora disomogenea ...