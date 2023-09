Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato questa mattina a Kiev: lo riportano Ukrainska Pravda e Rbc - Ucraina. Ukrainska Pravda cita Pravda europea mentre Rbc - Ucraina cita fonti ...AGI - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Kiev, riferisce l'agenzia ucraina Unian. Secondo Strana.ua, il centro della città è stato bloccato. Iavevano scritto ieri della sua visita programmata, ma il dipartimento di Stato non lo aveva confermato ufficialmente. L'ultima volta che Anthony Blinken ha visitato l'Ucraina è stato nel ...... Kyrolo Budanov " ricorda la Cnn " aveva rivelato in agosto come i funzionarifossero ... un canale russo indipendente di Telegram, ha detto di aver trovato il profilo sui socialdi ...

Media ucraini, 'Blinken è arrivato a Kiev' Agenzia ANSA

A più di 18 mesi dall'invasione russa, l'Ucraina sostiene che sta guadagnando terreno e che ha sfondato la prima linea di fortificazioni russe in diversi punti della linea del fronte ...