Matteo Salvini | Entro l’autunno | sarà operativa FS Security

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Per rendere sicure le stazioni, stiamo agendo. In alcune città tornano i militari strade sicure.“FS”, con fino a 1.500 vigilanti sia sui treni che all’interno delle stazioni. La mia competenza è sui treni e dle stazioni, mentre al di fuori ci sono carabinieri e polizia”. Lo ha detto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,(nella foto), ospite di Non Stop News, su RTL 102.5. (Mar/ Dire)

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiquest'anno ha parlato tante volte della sua volontà, e della necessità, di mettere mano al Codice della Strada, per aggiornare alcune norme e soprattutto per adeguare multe e punizioni ...All'incontro parteciperanno anche i Vicepremier,e Antonio Tajani. Sul tema, stamani, ai microfoni di Rtl 102.5,ha detto: "Ho letto ricostruzioni fantasiose su dissapori con ...... i controlli e le sanzioni', aveva detto questa mattina a Rtl 102.5 il vicepremier: 'Da papà, abbassare l'età per essere imputabili dai 16 anni in giù è assolutamente utile, perché un ...

Europee, Salvini boccia lo sbarramento al 3%: “La legge elettorale non si tocca” Il Fatto Quotidiano

“Per rendere sicure le stazioni, stiamo agendo. In alcune città tornano i militari strade sicure. Entro l’autunno, sarà operativa “FS Security”, con fino a 1.500 vigilanti sia sui treni che ...Salvini: "Sui rapporti con Giorgia ho letto ricostruzioni fantasiose, saremo unanimi".