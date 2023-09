Matteo Salvini attacca Gentiloni | «Il commissario europeo italiano sembra straniero» Il commissario | «Ho fiducia dal governo italiano | per definizione»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «In questo periodo ho avuto l’impressione di avere unche giocava con la maglietta di un’altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche». L’attacco è netto e arriva dal ministro delle Infrastrutture,, a Roma, durante un convegno di Acea. L’unico esponentenell’esecutivo Ue è quello agli affari economici e monetari Paolo. Secondo«è fondamentale avere commissari europei che difendano l’interesse dell’intera comunità e del Paese». «Spero che Timmermans vada a fare danni solo in Olanda» Per il numero uno del Carroccio «il votodel prossimo giugno sarà determinante per gli equilibri che mi auguro nuovi in Parlamento e ...