Matteo Garrone presenta “Io Capitano” a Venezia 80 | “Un viaggio epico e visivo dall’Africa verso l’Europa”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)racconta “Io” (da domani 7 settembre nelle sale) tra i film italiani in gara a80 insieme Seydou Sarr (attore), Moustapha Fall (attore), Mamadou Kouassi (collaboratore alla sceneggiatura), Massimo Gaudioso (sceneggiatore), Paolo Del Brocco (produttore – Rai Cinema). Il focus del lungometraggio diè sulla genesi del” come più volte sottolineato, attral’Africa: “L’idea di partenza è quella di raccontare una sorta di controcampo rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Da decenni vediamo barconi che arrivano su Mediterraneo a volte li salvano altre no, con il tempo che ci abitua a pensare queste persone come numeri e si dimentica che dietro ci sono persone, famiglie e desideri. L’idea ...

L'ottava giornata dell'80ª edizione del Festival vede due film in Concorso, Io Capitano die Origin di Ava DuVernay. Tra i Fuori Concorso la serie Znam Kako Dises (Conosco la tua anima) di Alen Drljevi, a Orizzonti Extra debutta In the Land of Saints and Sinners con Liam ...Io capitano Il nuovo, bellissimo film diè in concorso alla Mostra del cinema di Venezia . Un racconto di crescita di due minorenni senegalesi che partono per l'Europa per inseguire il loro sogno di fare musica e migliorare la ...Il regista del quinto film italiano in gara nell'intervista con l'inviata Rai: "Siamo abituati a vedere queste immagini dalla nostra angolazione. Questo è un film che abbiamo costruito insieme a chi ...

Il viaggio coraggioso di Seydou e Moussa attraverso l'Africa e il Mediterraneo nel nuovo film di Matteo Garrone dal titolo «Io Capitano».Il regista per la prima volta in gara alla Mostra, fra i favoriti per la vittoria: «Ho deciso di mettere la macchina da presa dal loro punto di vista» ...