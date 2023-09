Matri | “Napoli? Non da Scudetto | mi lascia dubbi dopo l’addio di Kim”

Alessandro, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria di ieri della Lazio contro ilAlessandro, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria di ieri della Lazio contro il. PAROLE - "La Lazio ha difeso molto bene. È una squadra molto ...... non è una responsabilità sua, anche se "Sarri l'ha vinta schierando la Lazio più bassa e ha fatto male alin transizione" (Alessandroa Dazn) e sapevamo tutti che questo avrebbe fatto.Alessandroha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Matri: "Ho dubbi sul Napoli, un fattore peserà molto sugli azzurri" Tutto Napoli

Le parole dell’ex attaccante bianconero Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus,è stato intervistato da Tuttosport. SCUDETTO – Vedo una favorita che è l’Inter. Il Napoli mi lascia qualche ...Alessandro Matri, ex calciatore della Lazio tra le altre, ha analizzato la corsa al quarto posto in campionato: le sue dichiarazioni Alessandro Matri, ex attaccante della Lazio,è stato intervistato da ...