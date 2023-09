Marzetti Comitato media e minori | “Progetto nelle scuole per capire gli adolescenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Conoscere eil pensiero degliper aiutarli a comprendere se stessi e ciò che significa rispetto dell’altro: è l’obiettivo delillustrato all’Adnkronos da Jacopo, presidente del, che potrebbe chiamarsi ‘Parlare e’. “Come possiamoi problemi e risolverli se non conosciamo il loro modo di vedere le cose? – sottolinea– Bisogna patire dalle basi: come possiamo costruire un palazzo se non conosciamo le fondamenta?”. “Si parla tanto in questi giorni di inasprimento delle pene oppure un’ottica formativa all’interno delle. Il mio presupposto è di partire invece dal comprendere quello che è il pensiero e le volontà degli ...