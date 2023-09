Marotta l’ha rifatto | il tempismo con Inzaghi è perfetto | Inter ricompattata Ora tutti credono nello scudetto

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il rinnovo del contratto di Simoneè un atto giustizia per quanto fatto finora e un atto di fiducia per quello che farà....

...abbastanza larghe per accogliere questo onore e sopportare'... Inzaghiraggiunto la massima consapevolezza di sé e delle proprie ... Era esattamente ciò che gli chiedeva. Ecco perché gli è ...... Moliterno con Antonio Rubino, Tramutola con Luigie ...ribadito che "per quel che riguarda la Basilicata, la situazione è ...'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed i suoi professionisti - ......'importo del'affare. Stankovic, cheun contratto sino al 2027 , è arrivato alla Sampdoria in prestito con diritto di opzione in favore di Corte Lambruschini fissato a 5 milioni di euro....