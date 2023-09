Marcianise | operaio muore colpito alle spalle da un carrello elettrico

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Undi 51 anni è morto ieri sera a, in provincia di Caserta, mentre lavorava in un'azienda che produce componenti metalliche per autovetture. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e il personale del Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asl di Caserta. Dai primi accertamenti è emerso che l', durante lo svolgimento del turno di lavoro serale, mentre stava eseguendo le proprie mansioni all’interno del locale verniciatura, è statospda unche lo ha spinto sulla parete di una vasca. L'uomo è morto per lo schiacciamento. Il pm di turno della procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento ...

