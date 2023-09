Mara Venier a cuore aperto | perché ho vissuto una crisi con mio marito

Perè tempo di tornare in onda con il suo Domenica IN: altro che ...IL PRIMO INCONTRO - Sono passati 23 anni tondi tondi dal primo incontro trae Nicola Carraro. La sensale della situazione era Melania Rizzoli, grande amica die cugina di Nicola (lui è il nipote di Angelo Rizzoli). Fu un vero flop. 'Mi ero messa elegante per ...Insieme da oltre venti anni, la conduttrice e l ex produttore cinematografico hanno svelato alcuni retroscena sulla loro lunga storia d amore. La relazione trae il marito Nicola Carraro va avanti dal 2000: il matrimonio stato invece celebrato nel ...

Mara Venier e Nicola Carraro: «Alla famiglia di mio marito non piacevo, per gli amici non ero all'altezza, cos ilmessaggero.it

I preparativi sono in pieno svolgimento per il ritorno di “Domenica In” con la sempre affascinante Mara Venier, il cui debutto è previsto per domenica 17 settembre. Un divertente spot televisivo sta ...La nuova edizione è pronta a partire nel consueto appuntamento della domenica pomeriggio. Come sempre allora Mara Venier è pronta a prendersi la fascia pomeridiana di Rai 1 lanciando la sfida al ...