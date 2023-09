Manutenzione scuole a Latina | Carnevale | “Una priorità”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)– “ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, una nostra”. E’ quanto affermato dal vince sindaco diMassimilianonel corso dell’audizione, questa mattina, nella commissione Istruzione, presieduta dal consigliere Giuseppe Coriddi. “Nel corso della seduta è stato ribadito come, per questa amministrazione, sia prioritario garantire interventi che possano consentire la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza”, ha affermatoa margine della seduta. “In collaborazione con i responsabili degli istituti – ha dichiarato– si è proceduto a stilare l’elenco, secondo urgenza, degli degli interventi diin corso, finanziati con la variazione di bilancio che abbiamo approvato ...

In vista del nuovo anno scolastico l'amministrazione comunale di Villanova Mondovì ha predisposto diverse tipologie di intervento per i plessi presenti sul territorio. 'L'avvio dell'anno scolastico ...... i lavori messi in campo questa estate dal Comune per manutenere ledi propria competenza: ... installazione linea vita ecopertura Secondaria Guinizelli / Succursale Minghetti via ...... "Percorro le vie della città e raccolgo lamentele, ad esempio sullo stato del verde pubblico, della pulizia, del decoro urbano, dellaviabilità e, dell'operato della Polizia ...

Manutenzione scuole, il vice sindaco Carnevale: “Una priorità ... Comune di Latina

L’istituto di Loreto fa registrare altri passi in avanti, bene anche il polo scientifico-tecnologico del Meucci. Novità al Corridoni Campana ...Il piano per l’indispensabile manutenzione straordinaria di diversi plessi scolastici ... Un passaggio doloroso ma ineluttabile alla luce della condizioni di alcune scuole costruite tanti decenni fa e ...