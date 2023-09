Manuel Marascio sbotta dopo la polemica sul red carpet a Venezia

... a Nikita Pelizon, e Clizia Incorvaia e ultimi ma non ultimi in mezzo a questa foresta di gente che ha scambiato il festival del Cinema di Venezia per un 'Festivalbar' qualsiasi,e ...Ed ecco chespiega cosa accade in questi casi , confermando che lui e Isabella sono stati sommersi di critiche anche da 'personaggi noti'. Con questo lungo sfogo,parla ...Un esempio sonoe Isabella Recalcati , una delle coppie di Temptation Island . Temptation Island,e Isabella Recalcati rispondono alle critiche per il red carpet a ...

Temptation Island, Manuel Marascio sbotta sui social dopo la ... TvDaily

Dopo la polemica sul red carpet di Venezia a cui ha presenziato con la fidanzata Isabella, Manuel Marascio sbotta sui social ...Nelle ultime ore l'ex volto di Temptation Island Manuel Marascio è intervenuto sui social replicando alle critiche ricevute.