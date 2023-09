"Ho apprezzato che in questi giorni anche Calenda insistesse verso lasull'importanza di garantire le risorse che servono alla sanità pubblica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, ...Nel fondo spicca il vertice Meloni - Giorgetti sulla('Ora Meloni e Giorgetti scoprono la verità dell'austerity'). 'Via della seta local', si legge subito sotto. 'Aservono lezioni da ...... Blitz ma non solo Il Messaggero: Intesa sulla 'sobria' Il Giornale: Amato riapre pure / la ... Vite / vendute Domani: Meloni super pop, le spine di/ la sfida per le europee è già ...

Manovra, Schlein: servono risorse per la sanità, bene Calenda Tiscali Notizie

“Ho apprezzato che in questi giorni anche Calenda insistesse verso la manovra sull’importanza di garantire le risorse che servono alla sanità pubblica”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ...Sono tentate entrambe dalla candidatura per il 2024, il voto si trasformerebbe così in una sorta di primo tempo delle politiche ...